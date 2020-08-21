صحيفة: ترقب لحل أزمة بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس

وقالت الصحيفة إن الساعات الماضية شهدت أنباء عن توقيع الفنان بهاء سلطان في السر عقداً مع شركة "روتانا"، على رغم عدم انتهاء مشكلته التعاقدية مع المنتج نصر محروس.

ولم يعلن أي من الطرفين توقيع عقد بينهما، كما نفت روتانا على استحياء توقيع بهاء سلطان معها في ظل الأزمة القائمة بينه وبين شركة "فري ميوزك".

وأوضحت الصحيفة اللبنانية أن روتانا تترقب الموقف بين بهاء ومحروس سواء بالوصول إلى حل ودي أو صدور حكم قضائي، والتعاقد رسمياً مع بهاء سلطان.

قدم المنتج الفني المصري، نصر محروس، مطلع العام الجاري، عرضا لبهاء سلطان، حيث فاجأ جمهوره بإعلان قرب نهاية خلافه معه، الممتد إلى 8 سنوات.

وكتب في بيان له، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "سعدت كثيرا بمبادرة الصديقة العزيزة صاحبة السعادة الأخت الفاضلة إسعاد يونس، والتي ناشدتني ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع الفنان المطرب بهاء سلطان".

وتابع: "واستجابة إلي مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب بأنني أحرص الناس جميعا علي إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني، الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان، ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".

وأردف: "وما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه".