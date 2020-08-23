أرقام نهائي دوري أبطال أوروبا... بايرن فريق فولاذي وباريس يتصدر الإحصائيات الأسوأ

توج فريق بايرن ميونيخ الألماني بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعدما تغلب على العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، اليوم الأحد، بفضل هدف كينجسلي كومان.

ودفع باريس سان جيرمان، الذي خاض أول مباراة نهائية له في دوري الأبطال، ثمن إضاعة الفرص في الشوط الأول، إذ فشل كل من نيمار وكيليان مبابي في التفوق على مانويل نوير حارس بايرن من مسافات قريبة.

وانتهى حلم باريس سان جيرمان في مشاركته الأولى في النهائي، بفضل العزيمة والتنظيم والأداء الثابت لبطل أوروبا الجديد.

وفيما يلي بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونخ هو أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال، ضد باريس سان جيرمان منذ مانشستر سيتي في أبريل/نيسان 2016، لينهي سلسلة باريس بالتهديف في 34 مباراة متتالية في البطولة.

النادي البافاري هو أول فريق في تاريخ (الكأس الأوروبية / دوري أبطال أوروبا) يفوز في كل مبارياته في موسم واحد في طريقه إلى رفع الكأس، حيث حقق 11 فوزا.

100% - FC Bayern München are the first side in European Cup/Champions League history to win 100% of their games in a single campaign en route to lifting the trophy (11 wins). Flawless. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/taT6pn23Ik — OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2020

أصبح بايرن ميونخ ثالث فريق يسجل أكثر من (500 هدف) في تاريخ دوري الأبطال، بعد ريال مدريد (567) وبرشلونة (517).

بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أصبح بايرن ميونخ، رابع فريق في العالم يحقق الثلاثية (الدوري والكأس والبطولة القارية) في أكثر من موسم ((2012/13 و2019/20)، بعد كل من: الأهلي المصري (2005/2006 و2006/2007)، أوكلاند سيتي (2005/2006 و2013/14 و2014/15)، برشلونة (2008/09 و2014/15).

500 - FC Bayern München have scored their 500th UEFA Champions League goal becoming just the third side to reach this tally in the competition after Barcelona (517) and Real Madrid (567). Opener. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/KxsyPJbVYL — OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2020

روبرت ليفاندوفسكي، هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال)، ويكون "الهداف" في كل البطولات الثلاث، حيث سجل 34 هدفا في البوندسليجا و7 أهداف في كأس ألمانيا و15 هدفا في دوري الأبطال.

يعتبر هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، هو أول لاعب يسجل أهداف أكثر من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في موسم من دوري الأبطال منذ كاكا في 2006/2007.

بايرن ميونخ أنهى موسم 2019/20 بلا هزيمة في آخر 30 مباراة (ربح 29 وتعادل 1)، وفاز في كل من آخر 21 مباراة في جميع البطولات.

وصلت الأندية الفرنسية 7 مرات إلى نهائي (الكأس الأوروبية/دوري الأبطال) وخسرت جميعها البطولة، فقط مرسيليا حقق اللقب عام 1993.

1 & 41 - This is Paris Saint-Germain's first ever European Cup/Champions League final, becoming the 41st different team to reach the showpiece final. The last six sides competing in their first ever final have all lost. Omen? #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/2GjK2amqYC — OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2020