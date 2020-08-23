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    نيمار يمر بجوار كأس دوري أبطال بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ 23 أغسطس آب

    أرقام نهائي دوري أبطال أوروبا... بايرن فريق فولاذي وباريس يتصدر الإحصائيات الأسوأ

    © REUTERS / POOL
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    توج فريق بايرن ميونيخ الألماني بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعدما تغلب على العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، اليوم الأحد، بفضل هدف كينجسلي كومان.

    ودفع باريس سان جيرمان، الذي خاض أول مباراة نهائية له في دوري الأبطال، ثمن إضاعة الفرص في الشوط الأول، إذ فشل كل من نيمار وكيليان مبابي في التفوق على مانويل نوير حارس بايرن من مسافات قريبة.

    وانتهى حلم باريس سان جيرمان في مشاركته الأولى في النهائي، بفضل العزيمة والتنظيم والأداء الثابت لبطل أوروبا الجديد.

    وفيما يلي بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا:

    • بايرن ميونخ هو أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال، ضد باريس سان جيرمان منذ مانشستر سيتي في أبريل/نيسان 2016، لينهي سلسلة باريس بالتهديف في 34 مباراة متتالية في البطولة.
    • النادي البافاري هو أول فريق في تاريخ (الكأس الأوروبية / دوري أبطال أوروبا) يفوز في كل مبارياته في موسم واحد في طريقه إلى رفع الكأس، حيث حقق 11 فوزا.
    • أصبح بايرن ميونخ ثالث فريق يسجل  أكثر من (500 هدف) في تاريخ دوري الأبطال، بعد ريال مدريد (567) وبرشلونة (517).
    • بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أصبح بايرن ميونخ، رابع فريق في العالم يحقق الثلاثية (الدوري والكأس والبطولة القارية) في أكثر من موسم ((2012/13 و2019/20)، بعد كل من: الأهلي المصري (2005/2006 و2006/2007)، أوكلاند سيتي (2005/2006 و2013/14 و2014/15)،  برشلونة (2008/09 و2014/15).
    • روبرت ليفاندوفسكي، هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال)، ويكون "الهداف" في كل البطولات الثلاث، حيث سجل 34 هدفا في البوندسليجا و7  أهداف في كأس ألمانيا و15 هدفا في دوري الأبطال.
    • يعتبر هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، هو أول لاعب يسجل أهداف أكثر من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في موسم من دوري الأبطال منذ كاكا في 2006/2007.
    •  بايرن ميونخ أنهى موسم 2019/20 بلا هزيمة في آخر 30 مباراة (ربح 29 وتعادل 1)، وفاز في كل من آخر 21 مباراة في جميع البطولات.
    • وصلت الأندية الفرنسية 7 مرات إلى نهائي (الكأس الأوروبية/دوري الأبطال) وخسرت جميعها البطولة، فقط مرسيليا حقق اللقب عام 1993.  
    • صادف نجم البرازيل نيمار دا سيلفا أيقونة باريس سوء خلال البطولة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسجل أي هدف من تسديداته الـ14 الأخيرة في دوري الأبطال، كما أنه خسر الكرة في 47% من لمساته في المباراة النهائية (27 من 57).

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    دوري أبطال أوروبا, بايرن ميونخ, باريس سان جيرمان, نهائي دوري أبطال أوروبا, نهائي دوري أبطال أوروبا
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