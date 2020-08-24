أعمال شغب عنيفة عقب خسارة باريس سان جيرمان... فيديو

وبدأ مشجعو باريس سان جيرمان، بعد هزيمة النادي الفرنسي، في تحطيم المتاجر والمطاعم والاندفاع إلى سيارات الشرطة.

Arco do Triunfo, Paris.



Eu não consigo entender minimamente o motivo disso tudo. O clube fez uma boa campanha e um papel digno contra um rival superior. Nem sei contra quem vai destinada a revolta pic.twitter.com/Z0FF49bVED — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 23, 2020

ووفقا لأحدث البيانات، اعتقلت قوات إنفاذ القانون 83 شخصًا في العاصمة الفرنسية. كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

PARIS - Tensions sur les Champs-Elysées : tentative de pillage plusieurs magasins. pic.twitter.com/XqX7R3Okpy — Clément Lanot (@ClementLanot) August 23, 2020

يشار إلى أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان انتهت بفوز النادي الألماني 1-0.