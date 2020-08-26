شريف إكرامي يكشف كواليس مفاوضات رمضان صبحي وبيراميدز... فيديو

كشف حارس مرمى النادي الأهلي السابق، شريف إكرامي، كواليس مفاوضات نادي بيراميدز مع رمضان صبحي، نجم الأحمر السابق.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "صدى البلد"، يوم الثلاثاء: "رفضت عودة رمضان صبحي إلى مصر، وكنت أريده أن يكمل مشواره الاحترافي مع ستوك".



وأكد حارس الأهلي السابق أن "أول من علم بمفاوضات بيراميدز مع رمضان هو أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، والشخص الثاني هو نادر شوقي وكيل رمضان"مضيفا أنه " كان ثالث شخص يعلم بالمفاوضات عن طريق وكيل اللاعب السابق".

وأضاف إكرامي أنه علم في اليوم الثاني للمفاوضات التي بدأت وانتهت خلال 5 أيام فقط".

وأوضح، "أن رمضان صبحي طلب رأيه في مسألة الانتقال إلى بيراميدز". مشيرا إلى أنه "أخبره برأيه، لكنه لن يفصح عنه حتى لا يتهم بالنفاق من قبل العائلة أو الجمهور".

وتابع:" لن أكشف عن رسائل لأطراف الملف تثبت أنني برئ من رحيل رمضان عن الأهلي أو مسألة تفاوض بيراميدز لضمه فالأمر منته بالنسبة لي وأوضحته للجميع".

وشدد على،

أن "والده - وهو صهر رمضان صبحي - لم يعلم بمفاوضات انتقال اللاعب إلى بيراميدز حتى نهايتها".

​وأعلن النادي الأهلي المصري منتصف الشهر الجاري انتهاء إعارة رمضان صبحي، وأن اللاعب أخبر الفريق الأحمر رغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز المصري.

وبدأ صبحي من ناشئ في النادي الأهلي، ولعب لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في فبراير/ شباط 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.



وفي يوليو/ تموز 2016، انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي في صفقة قدرت بـ 5 ملايين جنيه استرليني، وأمضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في حزيران/يونيو 2018.