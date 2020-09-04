سفير بكين لدى الرياض ينشر أغنية للسيدة فيروز بنكهة صينية... فيديو

شارك السفير الصيني في المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، على "تويتر"، رابطاً لأغنية صينية يطابق لحنها لحن أغنية "آخر أيام الصيفيّة" للسيّدة فيروز.

وقدمت الفنانة فيروز الأغنية خلال مسرحية "ميس الريم" عام 1975.

وعلّق تشينغ باللغة العربية: "أستمتع بلحن فيروز من الفنانة الصينية جو مينغ ينغ، الذي تم تسجيله في ثمانينيات القرن الماضي. هل تعرف اسم الأغنية؟".

وأضاف السفير الصيني رابطا الأغنية إلى تغريدته.

استمتع بلحن #فيروز من الفنانة الصينية جو مينغ ينغ، الذي تم تسجيله في ثمانينات القرن الماضي.

هل تعرف اسم الأغنية؟https://t.co/YqZsyMQ7R3 pic.twitter.com/yWvDAEcSsF — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) September 1, 2020

في سياق آخر، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية فيروز، بأنها "جميلة وقوية للغاية"، بعد لقاء بينهما جاء بعد وصوله إلى بيروت.

ومنح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.