رصد تسريب لغاز الأمونيا في محطة الفضاء الدولية

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسي، اليوم الجمعة، لوكالة سبوتنيك، بأنه تم رصد تسريب بسيط لغاز الأمونيا في خارج جزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية إلا أنه لا يهدد سلامتها أو طاقمها.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "سجل الخبراء تسربًا للأمونيا خارج الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، نحن نتحدث عن معدل تسرب يبلغ حوالي 700 غرام سنويًا. إلا أنه لا يهدد سلامة الطاقم".

في سياق آخر، كانت وكالة "ناسا" قد ذكرت في وقت سابق إنه يجب على المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس -17، التي من المقرر إطلاقها في أكتوبر/ تشرين الأول، تسجيل رقم قياسي بسرعة إيصال الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، مع مدة طيران تزيد قليلا عن ثلاث ساعات.

من المقرر إطلاق "سويوز إم إس-17" بواسطة الصاروخ الحامل "سويوز-2.1أ" من قاعدة بايكونور الفضائية في 14 أكتوبر. ويشمل طاقمها رواد الفضاء الروس سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، بالإضافة إلى رائدة الفضاء الأمريكية كاثلين روبينز.

وفقًا للبيانات المنشورة على موقع ناسا الإلكتروني، من المقرر إطلاق مركبة الفضاء سويوز إم إس-17 في الساعة 8.45 بتوقيت موسكو، والالتحام بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 11.50 بتوقيت موسكو. وبالتالي، ستكون مدة رحلة الطاقم إلى المحطة 3 ساعات و5 دقائق.