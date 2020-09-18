برشلونة يعلن تعافي لاعبه الشاب أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الجمعة، تعافي لاعبه الشاب، أنسو فاتي، من الإصابة.

ونشر برشلونة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلالها شفاء فاتي، وعودته للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان النادي الإسباني قد أعلن، الجمعة الماضي، إصابة أنسو فاتي، البالغ من العمر 17 عاما، بكدمة في الفخذ الأيمن.

ويشار إلى أن لاعب برشلونة أصبح جاهزا للعب في مباراة فريقه الكتالوني مع إلتشي، غدا السبت، في كأس خوان غامبر.

وينتظر اللاعب توقيع عقد جديد ليصبح لاعبا في الفريق الأول بشكل رسمي، وسيتم تمديد العقد لغاية 2024 بقيمة شرط جزائي تصل إلى 400 مليون يورو.

ونجح فاتي في أن يصبح أصغر لاعب يسجل مع المنتخب الإسباني في سن 17 عاما، بعدما هز شباك المنتخب الأوكراني في المباراة التي أقيمت يوم مطلع الشهر الجاري، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.