مخاوف شائعة حول الأظافر تشير إلى مشاكل صحية في الجسم

تشير بعض العلامات التي تبدو على الأظافر مثل الاصفرار والهشاشة إلى وجود مشاكل صحية معينة في الجسم.

يفحص الأطباء عادة الأظافر للمرضى كإحدى الخطوات التي يمكن أن تنبههم إلى وجود اضطرابات معينة تتعلق بصحتهم، بحسب موقع "تايمز أوف إينديا".

وتتمثل العلامات التي تبدو على الأظافر وما تشير إليه من وجود اضطرابات صحية، بما يلي:

خطوط أفقية على الأظافر: تسمى المنخفضات الأفقية التي تظهر على الأظافر "خطوط بو"، وهي عبارة عن خطوط بيضاء أفقية أو أخاديد عميقة على الأظافر، وتشير إلى سوء التغذية وخاصة نقص الزنك، وفي الحالات الأخرى تظهر هذه الخطوط نتيجة أمراض السكري والالتهاب الرئوي وأمراض الأوعية الدموية.

وإذا ظهرت خطوط سوداء تحت معظم الأظافر، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد أو التهاب في عضلة القلب.

اصفرار الأظافر: تظهر الأظافر الصفراء عادة عند المدخنين المزمنين، وكذلك مع التقدم في العمر، أو نتيجة وضع طلاء الأظافر لفترات زمنية طويلة، وتشير أيضا إلى وجود عدوى فطرية في الأظافر، أو نقص الفيتامينات في الجسم.

تضخم الأظافر وزيادة سماكتها: تبدو الأظافر متضخمة عندما يكون هناك انخفاض في تشبع الدم بالأكسجين لفترة طويلة، وتكون الأظافر سميكة وضخمة أيضا عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الرئة، وكذلك تشير إلى وجود أمراض في الجهاز الهضمي مثل التهاب القولون التقرحي.

أظافر جافة أو ضعيفة أو متشققة: عادة ما تكون الأظافر الرقيقة والهشة ناتجة عن نقص التغذية وخاصة البيوتين والبروتين، أو نتيجة سوء امتصاص الجسم للمواد الغذائية، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة وجود قصور في الغدة الدرقية.

الأظافر الملعقية (تقعر الأظافر): وهي الأظافر التي تكون حوافها لها منحى تصاعدي مرتفع وتميل إلى الخارج مثل شكل الملاعق.

تشير هذه الحالة إلى وجود نقص في الحديد، وأمراض القلب، ويمكن أن تكون الأظافر الملعقية أيضا علامة على اضطرابات الكبد أو قصور في الغدة الدرقية.