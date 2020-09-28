الدوري الإنجليزي يعلن تسجيل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ بداية الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن عدد كبير من إصابات فيروس كورونا المستجد في أحدث اختبارات أجريت في البريميرليغ.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان، إنها "تؤكد أنه خلال الفترة ما بين (الاثنين 21 سبتمبر/أيلول، والأحد الموافق 27 من الشهر ذاته)، خضع 1595 لاعبا ومنتسبا لاختبارات الكشف عن كورونا".

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن أنه من بين هذه الاختبارات ظهرت 10 عينات إيجابية لكوفيد-19.

وأكدت الرابطة، أن "اللاعب أو موظف النادي الذي تبين إيجابية عينته، سيخضع للعزل الطبي لمدة عشرة أيام"، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

وأوضحت الرابطة أنه لن يتم الكشف عن التفاصيل المحددة للمصابين، سواء من اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني.

ويعد هذا أكبر عدد من النتائج الإيجابية يعلن عنها الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 3 جولات من البريميرليغ، كانت جميع الإصابات فيها تتراوح ما بين 3 أو 4 حالات.