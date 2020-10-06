يقي من هشاشة العظام ويساعد على الرجيم.. فوائد مشروب الشعير الصحية

من بين أنواع الحبوب المختلفة والمتعددة، يعتبر الشعير أحد أهم أنواع الحبوب الكاملة، ويستخرج منه مشروب الشعير المفيد لصحة الجسم.

وأكد الموقع الإلكتروني الطبي "dailymedicalinfo"، أن الشعير يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان، كما أن تناول مشروب الشعير يمنح الجسم العديد من الفوائد، وهو مشروب يمكن تناوله ساخناً أو باردا.

ومن فوائد مشروب الشعير، صحة القلب، حيث يقي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك مفيد لجهاز المناعة، لاحتوائه على عنصر الزنك الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ويرفع من مقاومة الجسم للأمراض، فضلا عن كونه مفيدا للجهاز الهضمي.

ويحتوي مشروب الشعير على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها مريض السكري، كما يساعد على تحسين أداء المسالك البولية لوظائفها وحمايتها من الالتهاب، كما أنه مدر للبول ويعمل على تنقية الكليتين من الأملاح ومساعدة الجسم في التخلص من السموم والوقاية من حصوات الكلى.

ويعد مشروب الشعير من المشروبات المهمة للأم أثناء فترة الحمل، حيث أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية والوقاية من الإمساك كما أنه يساعد على تخفيف الشعور بالغثيان والقيء، كما أنه يحتوي على الفسفور والمنجنيز والنحاس وهذه العناصر تساعد على تقوية العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام.

لم تقف فوائد الشعير عند هذا الحد، حيث يعتبر مفيدا للرجيم أيضا، كونه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من السعرات الحرارية، كما يمنح الشعور بالشبع ويساعد على إنقاص الوزن، إضافة إلى الوقاية من الأنيميا.