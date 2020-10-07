الشرطة التركية تقتحم منزلا لإنقاذ شابة سورية قلعت أظافرها وتركت مكبلة... صور

تعرضت شابة سورية لتعذيب وحشي من قبل زوجها في أحد أحياء مدينة شانلي أورفة في تركيا.

وأقدم المواطن السوري إ.أ. على تعذيب زوجته م.ن.، بينما تم إنقاذ السيدة بعد إبلاغ الجيران، وفقا لموقع "تركيا الآن".

ووقع في حي ديركلي، حيث كان يقيم الزوج وزوجته وأطفالهم الثلاثة، وأقدم على حبس زوجته في غرفة بالشقة التي كانوا يقيمون فيها وقام بضربها بسلسلة حديدية وقلع أظافرها، وأقبل على تعذيبها على مدار 5 أيام متتالية

وقامت الشرطة باقتحام المنزل بعد تلقي بلاغ من الجيران إثر سماعهم أصوات استغاثة وصراخ داخل الشقة ووجدت الزوجة غارقة في الدماء.

اعتدى عليها ضرباً بسلاسل حديدية واقتلع أظافرها .. رجل يقيد زوجته في غرفتها 5 أيام https://t.co/t7aELWGLek — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) October 7, 2020

وذكرت أن الفرق الطبية قامت بنقل السيدة التي كانت شبه عارية ومغطاة بالدماء إلى مستشفى مجاور عبر سيارة الإسعاف.

وأفادت أن السيدة أصيبت بكسور في الجمجمة وكانت تظهر كدمات متفرقة في جسدها. وأكدت أن الشرطة ألقت القبض على الزوج بعد اختبائه في حديقة المنزل.