حسين الجسمي يحيي حفلا في مصر بمناسبة "نصر أكتوبر".. صور

أحيا المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، حفلا في مصر بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات في حرب أكتوبر عام 1973.

ونشر الجسمي صور حفله عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: "احتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وغنينا سويا في عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة وتبادلنا المحبة كالعادة أنا وحبيبتى مصر".

يشار إلى أن الجسمي بدأ فقرته في الحفل، بأغنية "6 الصبح"، وقال عقب انتهائها "كل سنة واحنا طيبين الشعب المصري وكل الشعوب العالم العربي بألف خير، بنحتفل بعيد النصر والكرامة في مصر والوطن العربي، شعب الإمارات والشعب المصري بيحتفلوا معا بنصر أكتوبر يا رب دايما أيامنا كلها انتصارات".

وتابع "انبسطت بجمال وروعة المكان الساحر مدينة الجلالة، مدينة عصرية ومصرية مختلفة، ألف مبروك لمصر على المشاريع الكبيرة والرائعة اللي اتعملت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر دايما مختلفة وجميلة وبتبني".

وقدم الجسمي مجموعة متنوعة من أغانيه، منها "سنة الحياة"، كما شدا بأغنية "أما براوة" للفنانة الكبيرة نجاة، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان محمد الموجي، والتي استقبلها الحضور بالهتاف

يذكر أن الحفل شهد أيضا مشاركة كوكبة من نجوم الغناء، بينهم خالد سليم، حكيم، محمود العسيلي.