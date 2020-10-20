في ثوان معدودة... مهمة فضائية تكشف اليوم كيف تكونت الأرض

يهبط المسبار الأمريكي أوزوريس ريكس على الكويكب بينو، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، لأخذ عينة منه.

من المقرر أن يجمع المسبار عينات من الكويكب "بينو"، تقدر بـ 60 غراما فقط، عن طريق ذراع طولها 3 أمتار.

وسيهبط أوزوريس ريكس على بينو لمدة 15 ثانية، في إطار المناورة المعروفة باسم "لمس وذهاب"، وتديرها شركة لوكهيد مارتن سبيس.

ICYMI: Fly around in 360° as OSIRIS-REx swoops in to collect a sample from asteroid Bennu in this animation. @OSIRISREx, NASA's 1st-ever mission to collect an asteroid sample in space and return it to Earth, makes this daring maneuver tomorrow! https://t.co/8RVfm82R7n pic.twitter.com/PosCyAF3H7 — NASA Goddard (@NASAGoddard) October 20, 2020

وقالت وكالة "ناسا"، إن "مهمة أوزوريس ريكس تعد أول مهمة أمريكية لاستعادة عينة بدائية من كويكب وإعادتها إلى الأرض لإجراء مزيد من الدراسات".

يحتوي بينو على مواد من الأيام الأولى للنظام الشمسي ومركبات عضوية، ربما أدت إلى الحياة على الأرض ومحيطات الأرض، بحسب ناسا.

في حال فشل المحاولة سيعود المسبار في يناير/كانون الثاني لإعادة الكرة، وفقا لشبكة "أ بي سي".



ويبعد الكويكب بينو عن الأرض 334 مليون كليو متر ويبلغ عرضه 500 متر ويصل ارتفاعه تقريبا إلى تم إطلاق مهمة ريكس في 8 سبتمبر/أيلول 2016 ووصل إلى بينو في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، وستعود العينة إلى الأرض في 24 سبتمبر/أيلول عام 2023.