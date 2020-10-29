رد فعل غير متوقع من ميسي بعدما علم باستقالة رئيس النادي... فيديو

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن رد فعل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عندما علم باستقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو كان غير متوقعا.

واهتز برشلونة بعد استقالة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو يوم الثلاثاء لتفادي الخضوع لاقتراع بحجب الثقة بعد توقيع 20 ألف مشجع على عريضة تطالبه بالتنحي.

وأكد برنامج "كواترو" الإسباني، أن ميسي استقبل خبر استقالة رئيس النادي بـ "الضحك"، وظل يمزح مع باقي اللاعبين في غرفة الملابس.



وأظهر مقطع فيديو متداول صحة كلام البرنامج الإسباني، حيث بدا ميسي ضاحكا قبل ساعات قليلة من مواجهة يوفنتوس، عكس حالته في الأشهر الأخيرة.

ودخل ميسي في الفترة الأخيرة مع رئيس النادي في خلافات قوية بعد الموسم الكارثي لبرشلونة الذي انتهى برحيل سواريز عن الفريق، لذلك طلب البرغوث الرحيل خلال الصيف وهو ما رفضه رئيس النادي.