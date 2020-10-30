مانويل جوزيه يوجه "رسالة خاصة" للاعبي الأهلي المصري... فيديو

وجه مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، رسالة خاصة للاعبي الفريق قبل مباراة الفريق المنتظرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جوزيه، في مقطع فيديو بثه حساب النادي الأهلي على "تويتر": "بالنسبة لفريقنا أود أن أوجه له رسالة، ستلعبون نهائي دوري أبطال إفريقيا، في البداية أتمنى لكم التوفيق خاصةً وأن الأهلي كان غائبا عن المباراة النهائية منذ بضعة سنين".

🎬 شاهد چوزيه يهنئ الخطيب بعيد ميلاده.. ورسالة خاصة للاعبي الأهلي pic.twitter.com/MPdnT6sWni — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 30, 2020

جاءت رسالة جوزيه في سياق تهنئته لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعيد ميلاده، قال فيها: "أود أن أهنئ السيد الرئيس محمود الخطيب بعيد ميلاده، اليوم هو يوم ميلاد نجلي أيضا، كل عام وأنت بخير يا بيبو".

وتابع جوزيه: "أود أن أهنئ الجهاز الفني واللاعبين على التأهل، وعليكم أن تعلموا جيدا أن الأهلي يلعب المباريات النهائية من أجل الفوز بها فقط".

وتابع: "من الطبيعي أن تكونوا قلقين قبل المباراة، ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة عليكم أن تكونوا على يقين بأنكم الأفضل وأن تلعبوا كفريق واحد، وأتمنى أن تكونوا الأبطال مرة أخرى"، واختتم جوزيه رسالته قائلا: "أشتاق إليكم جميعا وأتمنى لكم الأفضل دائما".

يذكر أن نادي الأهلي المصري كان قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز ثلاثي قوي على "الوداد" المغربي.

وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب نصف النهائي المقام على إستاد القاهرة، وكان النادي المصري قد فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين دون رد.