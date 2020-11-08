نيللي كريم ترفض الإفصاح عن أعمار ابنيها.. والليثي: الأصغر 20 عاما.. فيديو

رفضت الفنانة المصرية نيللي كريم، الإفصاح عن أعمار ابنيها، رغم تداول صورة لهما قبل سنوات أظهرت أنهما أصبحا شابين.

وعرض الإعلامي عمر الليثي خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" صورتها مع ابنيها "كريم ويوسف"، وسألها عن عمر الأول فأجابت "مش هقولك (لن أخبرك)".

فيما قال عمرو الليثي خلال الحديث مازحا إن الأصغر فيهما عمره 20 عاما.

وقالت نيللي إن أهم نصيحة توجهها لابنائها أن يكونوا أشخاص جيدين، لا يهم عملهم أو ما يفعلونه في الحياة لكن المهم تصرفاتهم وتعاملهم يكون إنساني.

وكشفت أن كريم تخرج من الجامعة الأمريكية في روما قسم الإخراج، أما يوسف فيهوى الرسم، فيما قامت ابنتها "سيليا" بتجربة الباليه والسباحة وحتى كرة القدم، أما "كندة" فقالت إنها تحب الغناء والباليه، موضحة أنها تسمح لهما بالتمثيل إذا لم يؤثر على دراستهما.