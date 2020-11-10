تونس... إزالة "الطفل المشنوق" من منتزه سكرة

أزالت السلطات التونسية مجسم ''الطفل المشنوق''، الذي تم وضعه في مدينة الألعاب في منتزه سكرة بمحافظة أريانة شمالي البلاد، بعدما أثار جدلا بين سكان المدينة.

وقالت بلدية سكرة في بيان، اليوم الاثنين، وفق قناة "نسمة" الخاصة إن رئيسة المجلس البلدي تجولت أمس الاثنين برفقة مندوبة حماية الطفولة بأريانة وعدد من المسؤولين في الجهة إلى المنتزه وعاينوا المجسم بحضور الممثل القانوني والمتصرف لشركة "الكاروسال" التي تدير المنتزه.

وأكّدت أنه تم سماع الشخصين المذكورين من قبل فرقة الأمن الوطني المصاحبة للوفد حول معنى وجدوى وجود هذا المجسم ومتى تم وضعه والمراد من وضعه في ذلك المكان بالتحديد.

وأشارت البلدية إلى أنه تم إعلام النيابة العمومية بالموضوع وإزالة المجسم قبل مغادرة الوفد.

ويدور الحديث عن مجسم لدمية طفل معلق من رقبته بسلسلة حديدة تم وضعه داخل المنتزه.