ليس فيلما أو مسلسلا.. ممثلة عربية تثير الجدل بعد إعلان حملها دون زواج

ونشرت عائشة عطية، الممثلة والمغنية التونسية، صورة تظهر حملها عبر حسابها على "انستغرام"، مؤكدة أنها أخطأت في حق نفسها، وهي الآن في الشهر الرابع من الحمل، حيث تحمل في بطنها طفلة، قررت أن تطلق عليها اسم "مايا".

وذكرت عطية أنها وقعت في غرام رجل من طرفها هي فقط، وأنه تخلى عنها فور معرفته بحملها، مشيرة إلى أنها أخطأت عند ارتكاب هذا الفعل الفاحش، قائلة "ما ذنب الطفلة أن ينتقم منها الناس وأن يلقبونها بأنها ابنة حرام".

وأوضحت عائشة عطية أنها توجه رسالة لكل امرأة، إذا أحببت أن تحافظ على نفسها ولا تلقي بيدها في هذه التهلكة وأن تعرف حدودها جيدا، حتى لا تسقط في هذه الفعلة وتعيش القلق الذي تعيشه هي كل يوم وتحاول أن تكتمه.

يشار إلى أن عائشة عطية، من مواليد 1991، ممثلة ومغنية تونسية. اشتهرت بدور نجلاء في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء"، وبدأت مشوارها الفني كمغنية، فضلا عن أنها خريجة المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج.