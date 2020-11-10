ليس فيلما أو مسلسلا.. ممثلة عربية تثير الجدل بعد إعلان حملها دون زواج

ونشرت عائشة عطية، الممثلة والمغنية التونسية، صورة تظهر حملها عبر حسابها على "انستغرام"، مؤكدة أنها أخطأت في حق نفسها، وهي الآن في الشهر الرابع من الحمل، حيث تحمل في بطنها طفلة، قررت أن تطلق عليها اسم "مايا".
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اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا. بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي. و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟ إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر. بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو.
وذكرت عطية أنها وقعت في غرام رجل من طرفها هي فقط، وأنه تخلى عنها فور معرفته بحملها، مشيرة إلى أنها أخطأت عند ارتكاب هذا الفعل الفاحش، قائلة "ما ذنب الطفلة أن ينتقم منها الناس وأن يلقبونها بأنها ابنة حرام".
وأوضحت عائشة عطية أنها توجه رسالة لكل امرأة، إذا أحببت أن تحافظ على نفسها ولا تلقي بيدها في هذه التهلكة وأن تعرف حدودها جيدا، حتى لا تسقط في هذه الفعلة وتعيش القلق الذي تعيشه هي كل يوم وتحاول أن تكتمه.
يشار إلى أن عائشة عطية، من مواليد 1991، ممثلة ومغنية تونسية. اشتهرت بدور نجلاء في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء"، وبدأت مشوارها الفني كمغنية، فضلا عن أنها خريجة المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج.
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