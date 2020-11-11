دراسة: فوائد صحية مذهلة للفلفل الحار

الفلفل الحار أحد أشهر أصناف التوابل التي لا تعزز طعم الأطباق فحسب، بل وتساعد أيضا في تحسين وتعزيز صحة الجسم.

نشر موقع "ذا هيلث سايت" تقريرا صحيا أفاد بأن الفلفل الحار يعود بمجموعة من الفوائد الصحية على الجسم، بداية من تعزيز صحة القناة الهضمية إلى منع الحساسية وتخفيف الألم والمساعدة في إنقاص الوزن.

ويساعد استهلاك الفلفل الحار أيضا في إطالة العمر من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض السرطانية، وذلك وفقا لدراسة جديدة تم تقديمها في الدورات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2020.

ويعد الفلفل الحار مليئا بالفيتامينات مثل فيتامين A ،B 6 ،C ،K، وغنيا أيضا بالمعادن مثل البوتاسيوم والنحاس.

كما أنه مصدر غني بالمواد الكيميائية النباتية القوية مثل الكابسيسين الفعال في علاج الألم المرتبط بالتهاب المفاصل والصدفية واعتلال الأعصاب السكري، وكذلك الكابسانثين واللوتين وحمض الفيروليك.

ويحتوي الفلفل الحار أيضا على كمية جيدة من الكاروتينات المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتعزز جهاز المناعة.

وذكر التقرير أبرز الفوائد الصحية للفلفل الحار والتي تشمل ما يلي:

مزيل للألم: احتواء الفلفل الحار على مركب الكابسيسين يجعله يساعد في تخفيف الألم، ويُعتقد أنه يقلل الألم عن طريق إضعاف المادة "P" التي هي عبارة عن ببتيد عصبي يشارك في نقل إشارات الألم من النهايات العصبية إلى الدماغ.

فقدان الوزن: أظهرت الدراسات أيضا أن الكابسيسين يمكن أن يعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة حرق الدهون.

تقليل الكوليسترول: يقول الباحثون أن الفلفل الحار يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية وتكدس الصفائح الدموية.

ويساعد أيضا في زيادة قدرة الجسم على إذابة الفايبرين، ذلك العامل الأساسي الذي يسهم في تجلط الدم، وهذا بدوره يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.