مستشار "الصحة العالمية" يكشف حالة محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

كشف الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، عن الحالة الصحية لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري وليفربول الإنجليزي، بعد إعلان إصابه بفيروس كورونا المستجد.

وقال عصمت إنه لم تظهر على صلاح أعراض فيروس كورونا، وأرجع ذلك إلى أن "معظم الرياضيين لا تظهر عليهم الأعراض ويجري اكتشاف إصابتهم بالفيروس من خلال المسحة التي تجرى لهم قبل المباريات"، حسبما نقلت صحيفة "الوطن".

وأوضح عصمت أن حالة محمد صلاح ليست خطيرة ولا تستدعي دخول المستشفى، لأن مناعته قوية، ومعظم اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس خضعوا للبروتوكول العلاجي بالمنزل، والتزموا بالإرشادات الخاصة وتعافوا.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية: "محمد صلاح سيخضع للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، وحالته الصحية جيدة ولا داعي للخوف"، لافتا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكدت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا".