أهداف مباراة مصر وتوغو... فيديو

حقق المنتخب المصري لكرة القدم فوزا غاليا على نظيره التوغولي، بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "كيجيه" في توغو.

وجاءت المباراة المهمة للمنتخب المصري ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا 2022، بعدما حقق الفراعنة فوزا مهما وغاليا على نظيره التوغولي، أيضا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة، السبت الماضي بهدف نظيف.

وتمكن الفراعنة من حصد 8 نقاط من 4 مباريات، ليتصدر بعدها المجموعة السابعة في تصفيات أمم إفريقيا، وبفارق هدف واحد عن منافسه منتخب جزر القمر، الذي جاء في المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط.

وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب توغو عند نقطة واحدة، ليقبع في قاع المجموعة، في حين جاء منتخب كينيا في المركز الثالث ب3 نقاط.