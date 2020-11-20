نجاة ضابط شرطة في بيلاروسيا بعد تفجير سيارته

قام شخص مجهول بتفجير سيارة أحد ضباط الشرطة في بيلاروسيا، الذي نجا من الحادث. وتحقق السلطات في القضية في الوقت الحالي.

ووقع الحادث في مدينة غوردنو البيلاروسية، حيث تلقت الشرطة معلومات عن دوي انفجار في أحد أحياء المدينة.

وقال المحققون إن مجهولين حطموا سيارة سكودا. وتبين أنها تعود لضابط شرطة يبلغ من العمر 41 عامًا. وتأذت مقدمة السيارة وعدد من السيارات الواقفة بجوارها.

وأشار الضابط، أن بياناته الشخصية نُشرت سابقًا على إحدى قنوات تلغرام المعارضة. كما حققت الشرطة مع الضحايا وشهود العيان.

وتم فتح قضية جنائية بموجب مادة القانون الجنائي لجمهورية بيلاروسيا، "إلقاء الضرر المتعمد بالممتلكات المرتكب بطريقة خطيرة".

واشتدت الاحتجاجات في بيلاروسيا بعد أن تعرض المواطن رومان بوندارينكو للضرب المبرح وتوفي فيما بعد في المستشفى جراء عنف سلطات إنفاذ القانون، حسب شهود عيان. ونفت السلطات علاقتها بالأمر، وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إن بوندارينكو تعرض للإصابات الخطيرة إثر نزاع منزلي.