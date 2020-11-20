الأهلي المصري يعلن إصابة لاعبه صالح جمعة بكورونا

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الأهلي، نقله موقع "مصراوي"، جاء فيه إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وأضاف البيان أن صالح سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، وأصبح صالح جمعة ثاني حالة إيجابية بين صفوف الأهلي بعد محمود عبدالمنعم كهربا.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏غدا السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وتأتي إصابة جمعة بكورونا وسط حالة من الترقب والقلق أصابت جماهير النادي الأهلي المصري بشأن جاهزية الفريق ولاعيبه للمواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب حالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا التي عصفت بالقلعة الحمراء مؤخرا.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائى دوري أبطال أفريقيا 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد البطولة 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائي هو رقم 13 الذي يتأهل له.