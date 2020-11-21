محمد رمضان يقسم أنه لا يعرف "المطرب الإسرائيلي".. ونقابة المهن تستدعيه

أقسم الفنان المصري محمد رمضان أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط صورة معه في الإمارات مطرب إسرائيلي، وذلك بعدما أثارت الصورة ضجة واسعة في البلاد.

جاء ذلك وفق ما أفاد به نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي أكد أن النقابة سوف تستدعي محمد رمضان للتحقيق في الأمر.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع قناة صدى البلد: "تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".

وتابع أشرف زكي: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".

وأضاف "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي".

وأضاف زكي في تصريح خاص لـ"مصراوي": "أنا لسه شايف الصورة من 10 دقايق.. ونتواصل مع محمد رمضان.. وهننزل بيان رسمي".

وأثارت صورة نشرها المغرد الإماراتي حمد المزروعي ضجة واسعة بعدما أظهرته إلى جانب محمد رمضان الذي ظهر في الصورة يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر : "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير آدام في دبي!".

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

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ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير #محمد_رمضان مع الفنان الاسرائيلي المتألق #عومر_ادام في دبي!! pic.twitter.com/M7r60l7k8E — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2020

ولاحقا نشر المطرب الإسرائيلي ستوري على حسابه بموقع انستغرام مع صورة جديدة تجمعه بمحمد رمضان مع تعليق "مافيا مافيا مافيا"، بالإنجليزية.

وفيما وضعت الصورة التي نشرها المزروعي وحساب "إسرائيل بالعربية، محمد رمضان في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا ظهوره مع المطرب الإسرائيلي، إلا أنه حاول الدفاع عن نفسه مقتبسا كلمات من أغنية المطرب محمد منير "حدوتة مصرية".

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، علق رمضان على الصورة قبل حذف البوست مرة أخرى، قائلًا: "لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان".

وأضاف محمد رمضان، "أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد"، بحسب ما نقلته الصحيفة.