الجزائر... تحذيرات من أمواج عاتية تصل إلى 4 أمتار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، صباح اليوم الاثنين، من أمواج عاتية بفعل هبوب رياح قوية تتعدى 80 كم/ساعة، ما يسبب علو الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أن هبوب الرياح سيبدأ من منتصف نهار اليوم الاثنين وحتى الساعة السادسة من صبيحة يوم الغد الثلاثاء.

وحددت الصحيفة السواحل المعنية بموجة الطقس السيئ وهي: مرسى بن مهيدي، الغزوات، ازفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، بني صاف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

في سياق آخر، دفعت موجة الطقس السيئ الخطوط السعودية (شركة الطيران الوطنية)، لإصدار تنبيه مهم للمسافرين عبر خطوطها، للتحذير مما قد ينشأ عن ذلك من "تحديات تشغيلية".

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية في حسابه على تويتر: "ضيوف "السعودية" الكرام: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة".