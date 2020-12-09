تسجيل
11:35 GMT09 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مريض في مشفى

    لماذا يجب على مرضى السكري خصوصا أن يهتموا بكليتهم أثناء البرد؟

    © Fotolia / Spotmatikphoto
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/57/1043305720_0:104:2000:1229_1200x675_80_0_0_edc0c26c7863e70af1c41716be75be18.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202012091047453807-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%9F/

    أكد الأطباء أنه يجب على مرضى السكري الاهتمام بالكليتين بشكل خاص أثناء البرد، لكونها تؤدي العديد من الوظائف المهمة والضرورية في الجسم.

    نشر موقع "تايمز ناو نيوز" تقريرا صحيا أفاد بأن الكلى تؤدي وظائف مهمة تتمثل في تصفية النفايات وإزالتها من الدم، والحفاظ على توازن الماء، والعناية بصحة العظام، وتوليف فيتامين د ومكون الكريات الحمر (إريثروبويتين).

    بدائل طبيعية وصحية للسكر
    بدائل طبيعية وصحية للسكر
    ولكن مرض السكري يمكن أن يتلف الكلى، ويمكن أن يؤدي هذا التلف إلى فقدان وظائفها بشكل تدريجي، ويصبح هذا هو السبب الرئيسي للفشل الكلوي على مستوى العالم.

    يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم في فصل الشتاء بشكل أكبر، لذا تعتبر الرعاية خلال فصل الشتاء ضرورية بشكل خاص لمرضى السكري.

    يزداد الضغط والإجهاد في فصل الشتاء أكثر من غيره من الفصول، وغالبا ما يؤدي هذا الإجهاد إلى إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول.

    وفي ظل هذا الإجهاد، يفرز الكبد المزيد من الجلوكوز للحصول على الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.

    ويمكن أن يؤهب الطقس البارد الدم للتخثر حيث يصبح الدم أكثر كثافة في هذا الموسم، إلى جانب انخفاض النشاط البدني في أشهر الشتاء.

    ويمكن أن تشكل مثل هذه الحالات تهديدات خطيرة لحياة مرضى السكري، وخاصة الذين يميلون أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم.

    كما أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري معرضون للإصابة بالجفاف، والذي يمكن أن يصبح خطيرا إذا ترك دون علاج لأنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالحماض الكيتوني السكري.

    ويؤثر الجفاف بشكل خاص على الكلى، ويحد من قدرتها على أداء مهامها، كما يمكن أن يسبب ارتباكا قد يجعل الشخص غير مدرك لانخفاض نسبة السكر في الدم.

     لذلك من الضروري أن يظل الشخص المصاب السكري رطبا جيد في الشتاء للحفاظ على سلامة الكلى، ويجب عليهم اختبار نسبة السكر في الدم بشكل متكرر تجنبا لأي مضاعفات وآثار جانبية.

    انظر أيضا:

    اكتشفها مبكرا… 10 علامات قد تسبب "الفشل الكلوي"
    كيف تعاملت الصحة السعودية مع مرضى الفشل الكلوي المصابين بكورونا؟
    أسباب الإصابة بالفشل الكلوي في السعودية... ونصائح للنجاة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة سو-30إس إم متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي الفرسان الروس التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا
    أفضل عشر طائرات عسكرية وفق تصنيف "القوات الجوية العالمية 2020"
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    الاستخبارات الأمريكية بدأت تغرد بألغاز!
    إنفوجرافيك... أفضل مدن العالم للحياة خلال جائحة كورونا
    أفضل مدن العالم للعيش خلال جائحة كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك