"شكرا.. فلاديمير فلاديميروفيتش".. "غوغل" تعتذر عن خطأ في الترجمة استخدمت به اسم الرئيس الروسي

وجهت شركة "غوغل" الشكر لجميع من أشار للخطأ الذي وقع بها مترجمها "غوغل ترانسليت"، وقامت بتصحيحه بالشكل المطلوب.

وأشارت الخدمة الصحفية للشركة لـ"سبوتنيك"، بأنه تم تفادي الخطأ وتصحيحه في عبارة ضمت اسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ولاحظ الكثير من مستخدمي "غوغل ترانسليت" في الأسبوع الماضي وقوع البرنامج في خطأ في الترجمة عند كتابة عبارة "شكرا لك، سيدي الرئيس" باللغة الإنجليزية ليتم ترجمتها الى الروسية، "شكرا لك ، فلاديمير فلاديميروفيتش".

Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы

Вот так нежданчик pic.twitter.com/EnCkV4sofO — Крис Шалимова (@Shalimovalkr) December 18, 2020

علاوة على ذلك، يكون خيار الترجمة هذا مناسبا فقط إذا تم الاحتفاظ بالأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم، وفي حالات أخرى، سيتم ترجمة العبارة حرفيا.

ووعدت الشركة بتصحيح عدم الدقة هذا وأوضحت أن مثل هذه المواقف تفسر بالتشوهات التي قد تنشأ عند تدريب خوارزميات برنامج "المترجم" باستخدام قوالب من الإنترنت.

هذا وكانت "غوغل" قد وقعت بنفس المشكلة مع عبارات اخرى تتعلق بالرئيس الروسي في وقت سابق، مثل "مرحبا، سيدي الرئيس"، لتتم ترجمتها الى الروسية "مرحبا، فلاديمير فلاديميروفيتش".