بعد تلقيها اللقاح ... ممرضة أرجنتينية تتحدث عن تجربتها مع "سبوتنيك V" الروسي

قالت الممرضة الأرجنتينية كارينا دي لا إغليسياس، التي كانت من أوائل من تلقوا لقاح "سبوتنيك V" في الأرجنتين، أن اللقاح يعطي أملًا كبيرًا في مكافحة فيروس كورونا، ولا يوجد سبب للشك فيه.

وكانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل رسميًا لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها بناءً على نتائج دراسة اللقاح في روسيا.

بدأ التطعيم باللقاح الروسي اليوم الثلاثاء. حيث تم في الأسبوع الماضي، تسليم 300 ألف جرعة من اللقاح إلى الأرجنتين، وحصلت عليها جميع مقاطعات البلاد. ومن المقرر تقديم 5 ملايين جرعة أخرى في يناير وأكثر من 14 مليون في فبراير.

ستذهب الجرعات التي تصل إلى الأطباء والعاملين في وحدات العناية المركزة. ومع ذلك، كان حاكم أكبر مقاطعة في الأرجنتين، بوينس آيرس، أكسل كيسيلوف، من أوائل الذين تم تطعيمهم باللقاح.

وقالت كارينا للصحفيين: "أتحدث نيابة عن جميع الأطباء: بالنسبة لنا هذا بصيص أمل، لأننا في مرمى نيران هذا الفيروس اللعين. كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا، وكان مخيفًا، وبالتالي بالنسبة لنا هذا أمل كبير".

وأضافت الممرضة: "أمي الآن تحارب هذا المرض. اللقاح هو فقط ما نحتاجه لمحاربة المرض. لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا التوقف عن توخي الحذر، يجب أن نحافظ على التباعد".

وأضافت: "هدفي هو أن أكون قدوة حتى لا يخاف الآخرون. لم أشك أبدًا، ولو للحظة، في وجود لقاح".

وتحدثت مواقع "تويتر" و"فيسبوك" عن انطلاق حملة التطعيم التي بدأت للأطباء العاملين في المستشفيات التي تعنى بمرضى الفيروس.

كما فتحت السلطات الأرجنتينية باب التسجيل عبر الانترنت للراغبين بتلقي اللقاح الروسي.

ووصلت الخميس الماضي طائرة روسية مجهزة بشكل خاص تحمل على متنها 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الأرجنتين.

واستقبل طاقم الطائرة التي حطت في مطار "إيزيزا" الدولي، رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، ووزير الصحة الأرجنتين غوينيز غونزاليس والسفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.