غطاسون روس وبابانويل يثبتون شجرة عيد الميلاد تحت الماء... فيديو

ثبت عدد من الغطاسين الروس ومعهم بابانويل شجرة عيد الميلاد تحت الماء في منطقة بالقرب من موسكو.

ارتدى الغواصون ملابسهم وقاموا بتركيب شجرة التنوب تحت مياه منطقة مقلع أميريفسكي في روسيا.

تم تركيب شجرة التنوب تحت الماء على عمق ستة أمتار، بواسطة غواصين مهرة معهم شخص يرتدي ملابس بابانويل كما يظهر في الفيديو.

تم تزيين الشجرة، التي تزن 8 كيلو غرامات، بكرات احتفالية وإكليل خاص.

أصبح تثبيت شجرة التنوب قبل حلول العام الجديد تحت الماء تقليدًا بين غواصي هذه المنطقة.