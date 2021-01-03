شركة سيارات تبدأ ببيع مركبة روسية في الولايات المتحدة

سيبدأ بيع سيارات الدفع الرباعي الروسية "أواز باتريوت" في الولايات المتحدة في عام 2021، بحسب تقارير فوكس نيوز.

وستبيع الشركة التابعة لمؤسسة "بريماتش" الإيطالية في الولايات المتحدة، والمتخصصة في إنتاج المركبات الخاصة ذات الدفع الرباعي، مركبة باتريوت الروسية تحت العلامة التجارية "بريماتش تواز". حيث تمت إعادة تصميم المركبة لتلبي المعايير المطلوبة للاستخدام على الطرق في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتم تجميع السيارة في ولاية كاليفورنيا. وتبدأ تكلفة سيارة الدفع الرباعي في التكوين الأساسي من 26000 دولار (1.9 مليون روبل).

النسخة الأمريكية من السيارة ستتلقى ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر بسعة 150 حصان.

وحدة الطاقة في المركبة (بريماتش تواز) Bremach Taos مضمونة لمدة عشر سنوات أو أكثر من 190 ألف كيلومتر.

بدأت شركة بريماتش بالفعل في قبول طلبات شراء سيارة الدفع الرباعي الروسية. وتعتزم شركة صناعة السيارات أيضًا دخول الأسواق الأمريكية بشاحنة "بريماتش بريو". وتبلغ تكلفة النموذج ما يقرب من 28 ألف دولار (مليوني روبل).