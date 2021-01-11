تامر حسني يكشف عن أغنية الافتتاح ومفاجأة في حفل كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

كشف النجم المصري، تامر حسني، عن بعض تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" التي تنطلق فعالياتها قريبا في العاصمة المصرية القاهرة.

أكد الفنان المصري، تامر حسني، في منشور له على صفحته الرسمية في "إنستغرام"، اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وقال حسني في تعلق على صورة له شاركها مع محبيه على صفحته : "تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد".

ونوه حسني إلى أن الأغنية التي ستقدم في حفل الافتتاح تحمل عنوان "ارفع إيدك"، وأضاف حسني مؤكدا أنه سيكون نجم حفل الافتتاح، وقال: "سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصالة المغطاة باستاد القاهرة".

وبين حسني في منشوره أنه تم تصوير الأغنية وأنه اختار أن يشاركه في غنائها مطرب الراب مروان موسى.

ونوه حسني إلى وجود مفاجأة وصوت "جديد ومميز" خلال حفل الافتتاح، حيث سيقدم لأول مرة الفنانة هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية.

وبحسب المنشور فإن كليب الأغنية من إخراج أشرف حمدي، ومن كلمات منه القيعي ومن الحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بالفن.

ووجه حسني شكرا لجمع القائمين على العمل وشكر خاص جدا "للأستاذ ناصف والأستاذ شريف".

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وقررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"، إقامة البطولة بحضور اللاعبين فقط ودون حضور الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

تستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة منتخبات 32 دولة، وذلك بالصالة المغطاة.

ويفتتح المنتخب المصري البطولة بمباراة على أرضه ضد المنتخب التشيلي يوم الأربعاء القادم، في الصالة المغطاة التابعة لاستاد القاهرة الدولي.