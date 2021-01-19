"حدثت 3 مرات".. مشاهد مدهشة لظاهرة غريبة في صحراء عربية...صور وفيديو

وكشفت وكالة "بي بي سي" في قسمها الخاص بالطقس والحالات الجوية عن ظهور حالة نادرة جدا في الصحراء الجزائرية والتي لم تتكرر سوى ثلاث مرات فقط خلال 42 عاما الماضية.

❄️Snowfall this week left stunning patterns on the sand dunes in the Algerian town of Ain Sefra. The area has experienced #snow only three other times in 42 years.#Algeria #SaharaDesert pic.twitter.com/zQkfsWHZgu — BBC Weather (@bbcweather) January 19, 2021

وتظهر المشاهد تشكل خطوط من الثلوج على حواف الكثبان الرملية الصغيرة ما شكل مشهدا بديعا وفريدا ونادرا جدا تداولته وسائل الإعلام بشكل واسع.

A picture of the same location called Ain Sefra - Algeria taken few days ago. pic.twitter.com/OySrwX0xfj — RG (@grachid2001) January 19, 2021

وبحسب الوكالات تسبب تساقط الثلوج النادر في الصحراء الجزائرية، الأسبوع الفائت، بتشكل هذه الظاهرة الفريدة في مدينة عين الصفراء الجزائرية وهي ظاهرة نادرة جدا لم تسجل سوى ثلاث مرات فقط منذ 42 عاما.

وبينت الصور مشهدا غريبا لتشكل لوحة فنية طبيعية من الخيوط الثلجية المشابكة مع الرمال، الأمر الذي اعطى مشهدا بديعا للصحراء الجزائرية.