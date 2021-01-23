لمن يعاني من ضغط الدم المرتفع.. هذه الرياضة أفضل من المشي

تعتبر رياضة المشي السريع إحدى الرياضات المتبعة لدى الأشخاص الذي يعانون من مشاكل مع الضغط المرتفع، من أجل التخفيف من مخاطره.

إلا أن دراسة علمية جديدة توصلت إلى رياضة جديدة تساهم بدرجة أكبر من المشي السريع في التحكم بضغط الدم المرتفع.

فبحسب ما نشرت دورية Journal of Physical Activity and Health الطبية، فإن تمارين التمدد قد تكون أكثر فاعلية من المشي السريع في خفض ضغط الدم للأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع.

وقال أخصائي الحركة والميكانيكا الحيوية البشرية في جامعة ساسكاتشوان كندا، فيل تشيليبيك: "يعتقد الجميع أن تمارين الإطالة أو التمدد تتعلق فقط بشد العضلات، لكن عندما تقوم بشد عضلاتك، فإنك تقوم أيضا بشد جميع الأوعية الدموية التي تغذي العضلات، وضمن ذلك جميع الشرايين، مما يقلل من تصلب الشرايين، ما يعني تضاؤل مقاومة تدفق الدم، وبالتالي انخفاض ضغط الدم".

وقد قام فريق الباحثين بإجراء مقارنة بين من اتبعوا تمارين التمدد والمشي السريع، تبين انخفاض ضغط الدم لدى المجموعة التي اعتمدت تمارين التمدد والإطالة، أما المشاركون في المجموعة التي اعتمدت المشي، فتمكنوا من تقليل محيط الخصر لديهم أكثر من المجموعة الأخرى، مما يدل على أنه لا يزال من الجيد دفع دقات القلب بالتمارين الهوائية.

وفي دراسة سابقة نشرتها دورية Internayional Heart Journal، أظهرت دراسات سابقة على الحيوانات والبشر، كيف يمكن للتمدد أن يحسن تدفق الدم إلى العضلات والأنسجة.

ووجدت إحدى التجارب أيضا، أن التمدد كان وسيلة فعالة للنساء (مع ضغط دم طبيعي) لخفض ضغط الدم أثناء الحمل، أكثر من المشي.