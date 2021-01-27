ابنة شويكار تكشف عن "كارثة قدرية" أصابت إرث أمها والفنان فؤاد المهندس... فيديو

كشفت ابنة الفنانة المصرية شويكار، منة الله الجواهرجي، عما يمكن تسمية بـ"الكارثة القدرية" التي أصابت الإرث الفني لوالدتها بعد رحيلها.

وأشارت ابنة شويكار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، فى برنامج "التاسعة" الذي يقدم على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إلى أن الأمطار قد تسببت بتلف وإفساد معظم أرشيف والدتها.

وبينت الجواهرجي في تصريحاتها أن والدتها الراحلة كانت تحتفظ بصور نادرة جدا من كواليس كل عمل فني شاركت فيه خلال مسيرتها ووضعت كامل هذا الأرشيف على شرفة المنزل (البلكونة).

وتسبب سقوط الأمطار ووصول المياه إلى داخل الشرفة بتلف أغلب الصور القيمة والنادرة للفنانة شويكار، حيث أكدت الجواهرجي أنه "لا يوجد أمل في إصلاحها".

وقالت الجواهرجي خلال المقابلة، باللغة المصرية المحكية: "للأسف مكنتش أعرف مكان الصور.. والأمطار بوظت الدنيا كلها.. كل الصور باظت خالص للأسف ومفيش حاجة ممكن تتصلح".

بالإضافة إلى الصور النادرة، تلفت أيضا شهادات التقدير التي حصلت عليها شويكار من أكبر المهرجانات المصرية والعربية خلال مسيرتها الطويلة، بالإضافة إلى جميع المقابلات والحوارات والمقالات النقدية وغيرها من الوثائق التي تتحدث عن مسيرة شويكار.

لكن الجواهرجي نوهت إلى بقاء جزء من الأرشيف، لحسن الحظ، بلا تلف، حيث لم تتعرض الجوائز وأشرطة الأعمال الفنية، لأي مشاكل لأن الفنانة الراحلة احتفظت بهم في مكتبتها الخاصة.

وعبرت الجواهرجي عن دهشتها من "مصادفة قدرية"، حيث أشارت إلى احتراق كل أرشيف ومقتنيات الفنان الراحل فؤاد المهندس، زوج شويكار، قبل وفاته بأيام قليلة، مؤكدة أن "القدر تدخل لضياع كل هذه الثروة الفنية"، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير.