ما علاقة أمير كرارة بآخر أمنيات شويكار قبل وفاتها؟

ارتبط اسم الفنان المصري أمير كرارة، بآخر أمنيات الفنانة شويكار قبل وفاتها، التي رحلت عن عالمنا العام الماضي.

كشفت منة الله، ابنة شويكار، أن آخر أمنية لوالدتها كانت التواصل مع أمير كرارة لأنها كانت تحبه كثيرا وتؤمن بموهبته الفنية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضحت، أن والدتها تابعت مسلسل كرارة الأخير "الاختيار"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، والذي يجسد في أحداثه شخصية شهيد الصاعقة المصرية، أحمد منسي، وأبدت إعجابها الشديد بأدائه للشخصية.

كما أوضحت ابنة شويكار أن إعجاب والدتها بأمير كرارة لا يقتصر فقط على مسلسل "الاختيار"، لافتة إلى أنه حاز على إعجابها في الأجزاء الثلاثة من مسلسل الحركة "كلبش"، وكذلك فيلم "حرب كرموز" بالإضافة إلى باقي أعماله الفنية.

وتعليقا على تصريحات ابنة شويكار، أكد أمير كرارة أن إعجاب شويكار بأعماله الفنية شرف كبير له، خاصة أنها فنانة تنتمي إلى زمن الفن الجميل.

وتابع، أنه يحبها بشدة ويحرص على مشاهدة أفلامها السينمائية أينما عرضت.

وأردف أنه لا يملك حاليا سوى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها المولى عز وجل فسيح جناته.

وكان أمير كرارة أعلن مؤخرا شفائه من فيروس "كورونا" المستجد، ويواصل تصوير مشاهده في أحدث مسلسلاته التلفزيونية "نسل الأغراب"، إلى جانب الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وتوفيت شويكار في 14 أغسطس/ آب الماضي عن 82 عاما، وشكلت مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدا من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وحورية فرغلي.