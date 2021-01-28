أبل تهيمن على 23.4% من سوق الهواتف الذكية العالمية

أظهرت بيانات آي.دي.سي أن شركة أبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول وقفزت إلى صدارة الإحصاءات، إذ ارتفعت شحناتها 22 بالمئة.

وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4 بالمئة من 19.9 بالمئة في نفس الفترة قبل عام، حسبما ذكرت رويترز.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عالمية عن امتلاك شركة "أبل" الأمريكية خطة من أجل إحداث تغييرات جذرية في أحد أشهر منتجاتها.

وأوضح التقرير، المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تخطط لإعادة تصميم رئيسية كبرى في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها مثل "آي ماك" و"ماك بوك برو".

وأشارت مصادر من داخل الشركة الأمريكية أن تصميمات حواسيب "ماك" الجديدة ستكون بطراز شاشة جديدة كليا، ستتخلى خلاله "آي ماك" عن الإطار الواسع الحالي والذقن المتضخمة والظهر المنحني، لتظهر بمظهر أكثر رشاقة وتصبح أخف وزنا.

كما أن أجهزة "أبل" المكتبية والمحمولة ستتمتع بالجيل التالي من معالجات "أيه آر إم" وستستمر "أبل" في الابتعاد عن معالجات "إنتل".

كما ستعمل كل الأجهزة بالإصدار الجديد الأحدث من نظام "ماك أو إس"، الذي تؤكد المصادر أنه يحمل مفاجآت كبرى للمستخدمين.