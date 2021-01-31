دراسة تكشف فوائد ومخاطر استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة

تستخدم التوابل على نطاق واسع في أي مطبخ على مستوى العالم، وتعتبر عنصرا أساسيا فيه وعلى وجه الخصوص التوابل الحارة، فهي مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة وتضيف نكهة لذيذة للطعام أيضا.

تطرأ بعض التغيرات على جسم الإنسان تعتبر كرد فعل عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة على سبيل المثال قد يعاني الشخص من سيلان الدموع، أو المخاط، أو حرقة في اللسان، وقد يعاني بعض الأشخاص أيضا من بحة في الصوت، وذلك وفقا لما نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

ومع ذلك، هناك العديد من الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة، وتشمل ما يلي:

تقلل من الالتهاب: كما ذكرنا أن للتوابل خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يكون هذا مفيدا للغاية في علاج الحالات الصحية المختلفة مثل الصداع وأمراض المناعة الذاتية والغثيان والتهاب المفاصل.

تساعد في الوقاية من السرطان: وجدت الدراسات أن التوابل قد تعمل على مكافحة الخلايا السرطانية وتقضي عليها أو تقيد نموها، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان أو تفاقمه.

تقلل خطر الإصابة بالأمراض والعدوى: التوابل مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، ويمكن أن يساهم هذا بشكل كبير في درء العدوى في الجسم عن طريق القضاء على البكتيريا المسببة للأمراض.

تحسن التمثيل الغذائي: نظرا لوجود مضادات الأكسدة، تساعد التوابل في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم، ويمكن أن يساعد ذلك في إدارة الوزن وفقدان الوزن وتحسين عملية الهضم أيضا في الجسم.

من جهة أخرى، يمكن لتلك الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة أن تسبب تهيج المعدة لدى بعض الأشخاص، وعلى الرغم من أن الأطعمة الحارة يمكن أن تعزز الهضم الصحي، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم مشاكل الهضم الموجودة بالفعل.

علاوة على ذلك، قد ينتهي الأمر أيضا بإيذاء براعم التذوق، لذلك يُنصح دائما بتناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة باعتدال قدر الإمكان.