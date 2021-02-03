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    سقوط نيزك على الأرض

    سباق بين "ناسا" ووكالات الفضاء بعد سقوط نيزك... والحقيقة تصدم الجميع.. صور

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    طلبت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وبعض المؤسسات المختصة بالفضاء من مدرسة أسترالية تفاصيل دقيقة حول مشاهد انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تتحدث عن سقوط نيزك في الحديقة الخلفية للمدرسة.

    ونشرت وسائل إعلامية مختلفة تقارير تحدثت عن سقوط النيزك في فناء المدرسة، بعد أن نشرت صفحة على "فيسبوك" الخبر مع العديد من الصور، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي.

    سجلت رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا مير التابعتان لوكالة ناسا للعلوم الفضاء الأمريكية، إنجازا تاريخيا بإتمــام أول مهمة نسائيــة بحتة خارج مركبة في الفضاء.
    © AP Photo / NASA
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    وتظهر الصور تصاعد الأدخنة من مكان سقوط النيزك، ما جعل الكثير من وكالت الفضاء العالمية تهتم بالخبر على رأسهم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

    وبحسب موقع "نيوز 18"، وجهت "ناسا" رسالة رسمية إلى المدرسة التي سقط فيها النيزك، طالبت فيها بإرسال معلومات وتفاصيل حول الحادثة، الأمر الذي جعل المدرسة ترد على الرسالة وعلى وسائل الإعلام التي تداولت الخبر.

    قال مارك ألين، مدير مدرسة في ولاية مالاندا، حيث التقط المشهد في تصريحات صحفية: "لقد تلقينا جميع أنواع الاستفسارات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وكالة ناسا التي طلبت منا تقديم تقرير إلى مركز كينيدي للفضاء".

    كما طُلب من طلاب الصحافة في المدرسة الإبلاغ عن "هبوط النيزك" ومقابلة "الشهود" وخدمات الطوارئ.

    لكن الصدمة كانت عندما أكدت إدارة المدرسة أن المشاهد ليست سوى مشروع مدرسي تعليمي تم تقديمه للطلاب من أجل الفائدة العلمية.

    وقال دينيس موس، وهو مواطن محلي صادف وجوده في حرم المدرسة عندما كان الطلاب يقدمون تقارير عن المشروع، إن الشرطة كانت مشاركة في هذه المناسبة "التي لا تنسى"، وأضاف: "الشرطة المحلية شاركت من أجل المدرسة والأطفال لجعل الحادث أكثر واقعية".

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    الكلمات الدلالية:
    ناسا, سقوط نيزك
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