"مجزرة في الحلبة"...حركة صغيرة تتسبب بحادث مؤلم جدا ودمار كبير... فيديو

تسبب خطأ صغير ارتكبه أحد سائقي السيارات المشاركة في سباق على إحدى حلبات السباق في مقاطعة فلوريدا الأمريكية بحدوث "مجزرة سيارات"، أوقفت السباق بشكل كامل.

وبحسب موقع "usatoday" الأمريكي، خلال اللفة رقم 14 من السباق، تسببت حركة صغيرة واحدة بحدوث حادث كبير حطم جميع السيارات تقريبا، وتطاير بعضها على عشب الملعب الداخلي.

وبدأ الحادث بعد أن أعطى السائق كايل بوش في السيارة رقم 18 من نوع تويوتا زميله في الفريق، كريستوفر بيل، في سيارة تويوتا رقم 20، دفعة صغيرة بينما كانوا يتسابقون في الممر الداخلي لمسار 2.5 ميل.

While we wait under this red flag, take a look at @RyanJNewman's view of this most recent incident during Stage 1. #DAYTONA500 pic.twitter.com/Lm0r4nmLyQ — NASCAR (@NASCAR) February 14, 2021

لكن تسببت هذه الدفعة الصغيرة بحدوث حادث ضخم بعد أن انزلقت السيارة الأمامية وارتطمت بسيارة إلى جانبها الأيمن لتتوالى الحوادث بعد ذلك.

وارتطمت السيارة الأخرى بالستار على جانب الطريق لتعود وترتطم بباقي السيارات التي ارتطمت بعضها الواحدة تلو الأخرى.