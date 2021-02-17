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    محمد صلاح بعد تسجيل هدف في مباراة ليفربول ولايبزيغ بدوري أبطال أوروبا

    أهداف مباراة ليفربول ولايبزيغ (2-0) في دوري أبطال أوروبا

    © REUTERS / BERNADETT SZABO
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    سجل ليفربول هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني بواسطة محمد صلاح وساديو ماني، ليصعق رازن بال شبورت لايبزيغ 2-صفر في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

    وتضاءلت فرص فريق المدرب يورغن كلوب في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة في ثلاث مباريات متتالية، لكنه حصل الآن على أفضلية كبيرة قبل خوض مباراة الإياب أمام الفريق الألماني في العاشر من مارس/آذار.

    المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي
    © REUTERS / ADAM DAVY
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    وخطف صلاح بسهولة تمريرة مارسيل سابيتسر الخلفية، ليضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 53 ويمهد الطريق لأول انتصار للفريق في أي مسابقة منذ أواخر يناير/كانون الثاني.

    واستفاد ماني من خطأ آخر حين أخفق نوردي موكيلي في تشتيت الكرة بعد خمس دقائق، ليصبح الفريق الألماني في ورطة حقيقية على ملعب بوشكاش في بودابست، حيث أقيمت المباراة بعد نقلها بسبب قيود احتواء فيروس كورونا في ألمانيا.

    وبدأ لايبزيغ المباراة بشكل أفضل وكاد داني أولمو أن يسجل بضربة رأس في الدقيقة الخامسة، لكن الكرة ارتدت من القائم.

    ومع لجوء لايبزيغ إلى الدفاع المتقدم، حاول ليفربول في البداية التعامل مع ذلك عن طريق الكرات الطويلة، وكاد بالفعل صلاح أن يسجل في الدقيقة 15 لكن الحارس بيتر جولاتشي أنقذ الفرصة ببراعة.

    وحاول آندي روبرتسون الظهير الأيسر ليفربول التسجيل بتسديدة ساقطة من 40 مترا، كادت أن تخدع الحارس جولاتشي المتقدم عن مرماه، لكن الفريق الإنجليزي انتظر حتى الدقيقة 53 ليسجل من أول فرصة في الشوط الثاني.

    وشاهد يوليان ناجلزمان مدرب لايبزيغ خطأ دفاعيا جديدا من لاعبيه ووصلت الكرة إلى ماني، الذي سجل ببراعة من انفراد بالمرمى.

    ودخل لايبزيغ المباراة منتشيا بسلسلة من أربعة انتصارات، ورغم أنه سدد في القائم في البداية، لكنه بدا بلا أنياب هجومية عقب الهدفين حتى أهدر تايلر آدمز فرصة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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    الكلمات الدلالية:
    لايبزيج, دوري أبطال أوروبا, أهداف مباراة ليفربول
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