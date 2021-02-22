هالاند يضع شروطه من أجل الرحيل عن دورتموند

أكدت وسائل إعلام إنجليزية، يوم الأحد، أن الجوهرة النرويجية إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بدأ في وضع شروطه من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة

وتسعى أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة من أجل الحصول على خدمات النجم النرويجي.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار"، أن هالاند ووكيله العالمي، مينو رايولا يدركون أن سعره ارتفع بشكل كبير بعد تألقه رفقة بوروسيا.

وأشارت ديلي ستار إلى أن هالاند يريد الحصول على عقد مدته 5 سنوات وراتب قيمته 18 مليون يورو في الموسم.

وهو رقم مرتفع للغاية وسيكون من الصعب دفعه في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، بحسب الصحيفة.

وهالاند صاحب الـ 20 عاما استطاع أن يقدم مستويات خارقة خلال الفترة الماضية، حيث سجل 27 هدفا من 25 لعبها حتى الآن.