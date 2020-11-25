بعدما تجاوز ميسي ورونالدو... مدير دورتموند: هالاند يساوي وزنه ذهبا

وصف المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ميكايل تزورك، لاعبه النروجي إرلينغ هالاند، بأنه يساوي وزنه ذهبا.

وجاء ذلك بعد تسجيل هالاند 16 هدفا في أول 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أفضل من نجوم كثر مثل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، عن تزورك قوله "بالنسبة لنا هو يساوي وزنه من الذهب لأنه يستطيع حمل الفريق دائما. كل دقيقة، يظهر أنه يريد أن يكون ناجحا".

وسجل هالاند، الثلاثاء، هدفين من ثلاثية فريقه في مرمى بروج ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وسجل الشاب البالغ من العمر 20 عاما 17 هدفا في 13 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، عشرة منها في سبع مباريات في البوندسليغا.

وبات هالاند أول لاعب يسجل 16 هدفا في أول 12 مباراة له في البطولة القارية محطما الرقم القياسي الذي يحمله الهولندي رود فان نيستلروي والإسباني روبرتو سولدادو، وكلاهما احتاج إلى 19 مباراة للوصول إلى الهدف الـ15.

واستهل اللاعب الذي بات محط أنظار الفرق الكبرى الطامعة بضمه إلى صفوفها بثمانية أهداف في ست مباريات مع فريقه السابق ريد بول سالزبورغ النمسوي في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى دورتموند الذي سجل معه نفس العدد منذ انتقاله إليه في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال الجناح الإنجليزي في الفريق الألماني جايدون سانشو صاحب الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في مباراة الثلاثاء "إيرلينغ لاعب رائع. أنا سعيد باللعب معه. إنه يعمل بجد كل يوم داخل وخارج الملعب".

من جانبه حذر مدرب الفريق السويسري لوسيان فافر أن لاعبه الفارع الطول (191 سنتم) بحاجة للوقاية "إنه لا يزال ينمو، وأحيانا لديه مشكلة في ركبته. وإذا أفرطنا في ذلك، فقد ينقلب ذلك ضدنا بعد حين... هو يريد أن يلعب دائما، وهذه هي مشكلتي".