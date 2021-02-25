"شارك في عدد من المشاهد".. منتج مسلسل يوسف شعبان يكشف تطورات حالته الصحية

كشف المنتج المنتج المصري، صادق الصباح، آخر التطورات الصحية للفنان الكبيرة يوسف شعبان عقب إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.

وكان نقيب الممثلين أشرف زكي قال في وقت سابق، إن حالة الفنان يوسف شعبان غير مستقرة وسيتم نقله إلى مستشفى العجوزة.

المنتج الصباح، الذي يشارك معه يوسف شعبان في مسلسل "عش الدبابير" الرمضاني، أكد تواصله مع الفنان وأنه بخير ويتعافى بشكل جيد من كوفيد-19.

وأضاف الصباح، أن يوسف شعبان لا يتواجد تحت أجهزة الأكسجين، فهو يتعافى ويعيش بشكل طبيعي، وفقا لموقع "المصري اليوم".

وأشار إلى أن الفنان يوسف شعبان قام بتصوير عدد من المشاهد المهمة في مسلسل عش الدبابير، وانتهى من أهم المشاهد، ولديه معنا مشاهد في آخر شهر مارس".



ويقدم المنتج صادق الصباح هذا العام عملين من أكبر المسلسلات في شهر رمضان وهما "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد إخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل "لحم غزال"، بطولة النجمة غادة عبدالرازق وإخراج محمد أسامة.