الكشف عن سيارة "سكودا" الاقتصادية للشباب... فيديو

ظهرت سيارة سكودا "فابيا" الجديدة في مقطع فيديو متداول، حيث حازت إعجاب الكثير من المستخدمين لكونها سيارة اقتصادية بمواصفات مقبولة لفئة الشباب.

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الاختلافات بدت واضحة على السيارة "فابيا" خصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية، ومن ناحية تصميم السقف الذي حصل على فتحة بانورامية كبيرة.

وأصبحت السيارة الجديدة أكبر من نماذج "فابيا" السابقة، إذ ازداد طول هيكلها الخارجي ليصبح 4 أمتار و10 سنتيمترات، وأصبح عرض الهيكل أيضا 178 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فأصبحت 256 سم، كما ازدادت سعة صندوق الأمتعة الخلفي قليلا، فيما قلّ ارتفاع الهيكل بمقدار 7 ملم تقريبا.

يشار إلى أن السيارة بنيت على منصات "فابيا" المعدلة عن المنصات التي تم اختبارها في سيارات "فولكس فاغن بولو" و"أودي إيه1 ".

ومن المنتظر أن تطرح "فابيا" بنموذجين مجهزين بخزانات وقود بسعة 40 و50 ليترا، فضلا عن أن محركاتهما الاقتصادية الجديدة لها القدرة على تقنين استهلاك الوقود بمعدل 0.2 ليتر لكل 100 كلم مقارنة بمحركات سيارات "فابيا" السابقة.

وجهزت هذه المركبات بأنظمة "إيه بي إس" للمكابح، وأنظمة للحفاظ على الثبات عند المنعطفات، إضافة لحساسات الضوء والمطر، وكاميرات وحساسات لتسهيل عملية الركن في الأماكن الضيقة.