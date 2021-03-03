"النينجاتيتان العملاق"... اكتشاف أضخم كائن عاش على الأرض... صور وفيديو

أكد علماء وباحثون أرجنتينيون، يوم الاثنين الماضي، اكتشاف نوع من أنواع الديناصورات تدعى (نينجاتيتان) "Ninjatitan zapatai" عاشت قبل 140 مليون عام خلال العصر الطباشيري.

وحدد العلماء نوع النينجاتيتان على أنه تيتانوصور، وهي مجموعة من الديناصورات طويلة العنق آكلة النباتات التي كانت تمشي على أربعة أرجل تشبه الأعمدة.

14 crore years ago OMG-- will be interesting to understand how this one got its name" ninjatitan zapatai"how did they conclude it was 14 crore years ago?What could have been it's age ?#archeology #DinosaurPlanet #planethistory pic.twitter.com/2SI0eMKn3r — Pandit (@pnpurandare) March 2, 2021

وبحسب "سي إن إن"، تم اكتشاف بقايا هيكل عظمي غير مكتملة للديناصور في منطقة باتاغونيا بالأرجنتين، جنوبي مدينة نيوكوين.

Fossils of oldest member of huge dinosaur group found in Argentina: The researchers said Ninjatitan demonstrated that the titanosaurs as a group first appeared longer ago than previously known. https://t.co/ioYmZARLvN JPost pic.twitter.com/NOC9F3qlhr — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) March 1, 2021

وأشار الباحثون إلى أن اكتشاف النينجاتيتان يثبت أن التيتانوصورات كمجموعة من الحيوانات ظهرت لأول مرة منذ فترة زمنية أطول مما كان يعتقد في السابق.

وبين المؤلف الرئيسي للدراسة التي تحدثت عن تفاصيل الاكتشاف، والباحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية في الأرجنتين، بابلو جالينا، في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" أن الحيوان المكتشف هو "أقدم سجل معروف ليس فقط من الأرجنتين ولكن في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الباحث: "تم تسجيل التيتانوصورات في أماكن مختلفة من العالم، لكن أقدم السجلات المعروفة كانت أكثر حداثة من هذا الاكتشاف".