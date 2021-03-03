بكاء وانهيار رضوى الشربيني... مشاهد مؤثرة من جنازة والدتها... صور وفيديو

وانهارت الإعلامية رضوى الشربيني بالبكاء أثناء جنازة والدتها من مسجد السيدة نفيسة، ولم تتمالك نفسها فور رؤية جثمان والدتها، وحاول عدد من أقاربها وأصدقائها تهدئتها.
⚫️تشييع جثمان والدة رضوى الشربيني في مسجد السيدة نفيسة، ورضوى ترافقها أثناء نقل الجثمان...https://t.co/kGOqx2xryS |#ET_بالعربي pic.twitter.com/DaJRB6CZyS— ET بالعربي (@ETbilArabi) March 3, 2021
وكانت والدتها توفيت مساء أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، أثناء وجودها داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بعدما تم وضعها على جهاز تنفس صناعي.
بكاء الإعلامية المصرية #رضوى_الشربيني في جنازة والدتها pic.twitter.com/YUQEcEsdRj— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) March 3, 2021
وكانت رضوى الشربيني، قد عبرت عن حزنها الشديد بعد فقدان والدتها هالة أنور، وقالت عبر حسابها على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب. أمي ماتت أدعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".
نظرات الحزن وكسر الضهر رضوى الشربيني من جنازة والدتها— د/ محمد مسعد (@moh_medical) March 3, 2021
ربنا يرحمها 💔 pic.twitter.com/FQWXBrxXS8
وفي منشور آخر، قالت رضوى الشربيني، "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمى فىً ذمه الله. وإنا لله و إنا اليه راجعون...برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة"، مشيرة إلى أن "صلاه الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفسية".
ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته والده مدام رضوي— medo (@medo135) March 3, 2021
موقف صعب جدا وفقدان القريب بيحزن حزن شديد ما بالنا بالام اغلي حد
لاكن عايز اقول ملحوظة حتي لو مكنتش وقتها
رضوي مصابه بالكورونا لسه ربنا يشفيها وحالتها مستقره بس بعد كل اللي عملتو ده لازم يتم المتابعه معاها طبيا فورا#رضوى_الشربيني https://t.co/jTeFVuzcUd pic.twitter.com/4rHLnaOtR8
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