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    محمد رمضان في أغنية مافيا

    بعد اتهام محمد رمضان بسرقة "البطل"... الكشف عن مفاجأة في المستندات القانونية

    © Photo / Facebook/ Ramadan
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    تزامنا مع إطلاق أغنية النجم المصري، محمد رمضان، "البطل" المقرر نشرها، اليوم الأربعاء 3 مارس/ آذار، في منصته على "يوتيوب"، بعد الجدل الكبير الذي حدث عقب ظهور بعض الادعاءات التي تتحدث عن سرقة الأغنية، كشف عن مفاجأة في المستندات التي تثبت ملكية العمل الفني.

    أكد مدير أعمال النجم المصري محمد رمضان، والمشرف على تقديم أغنية "البطل"، أسامة جوكر، أمس الثلاثاء، أن ما يحدث ما هو إلا "محاولة من مؤدي مهرجانات للشهرة على حساب الفنان محمد رمضان".

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    ونوه الجوكر في تصريحات خاصة لموقع "المصراوي" أنه كان منذ البداية مسؤولا عن تقديم الأغنية وأنه من تولى إنهاء الإجراءات القانونية والرسمية التي "تؤكد أحقيته (محمد رمضان) في طرحها".

    وبيّن الجوكر أن رمضان لم يتواصل مع المؤدي ولا يعرفه أصلا، وقال موضحا: "ما حدث أني عن إعجاب بالأغنية التي قدمتها من 3 سنوات، قمت بالبحث عن أصحاب حقوقها للتشاور حول إمكانية استغلالها لتنال شهرة أكبر، وعندما سمع (أبو أصالة) عن ذلك، حاول المماطلة للحصول على مبالغ مالية كبيرة".

    وأضاف مدير أعمال النجم المصري: "ادعى (أبو أصاله) امتلاكه التنازلات من مؤلفها وملحنها (كالوشا الفنار)، وعند التواصل مع المؤلف نفى صحة هذا الكلام".

    ونوه الجوكر أنه تواصل مع مدير شركة "قنوات" المنتجة للأغنية، خالد جمال، وأنه حصل على كافة التنازلات الخاصة بها، وعلى حقوق تقديمها ووثقتها رسميا في المصنفات.

    وكشف المتحدث باسم  محمد رمضان عن مفاجأة موجودة بين المستندات التي يملكها وقال: "المفاجأة هنا أن من بينها (المستندات) تنازل أبو أصالة مؤدي المهرجانات، عن الأداء الصوتي للأغنية مدى الحياة، وتوقيعه إقرار ينص على أنه لا يحق له التدخل مطلقا في خطة الشركة لتسويق المهرجان أو بيعه للغير".

    ونوه الجوكر أن جميع خطوات الحصول على الأغنية تمت ووثقت قانونيا بالمستندات قبل بدء رمضان التفكير بتقديمها للجمهور منذ 3 أشهر.

    ونشر محمد رمضان على حسابه في موقع "إنستغرام" مقطعا صوتيا من أغنيته الجديدة "رمضان"، التي تحمل كلمات يمتدح فيها نفسه ويتحدى الآخرين، معلنا أنه سيطرحها يوم الأربعاء.

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    Публикация от Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

    وكتب: "ميعادنا إن شاء الله 3 مارس على قناتي الرسمية على يوتيوب، أغنية رمضان.. ثقة في الله نجاح".

    إلا أنه بمجرد نشر محمد رمضان المقطع التشويقي لأغنيته الجديدة، ظهر مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بـ"أبو أصالة"، متهما رمضان بسرقة الأغنية.

    وقال "أبو أصالة" في مقطع فيديو إن محمد رمضان سرق مهرجان "البطل" الذي قدّمه منذ 3 سنوات، وكتب كلماته كالوشا الفنار، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو، وهو نفس الموزع الذي تعاون مع الفنان محمد رمضان في الأغنية التي أعلن عن طرحها الأربعاء المقبل، بحسب موقع "مصراوي".

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    الكلمات الدلالية:
    الجوكر, فن, مصر, محمد رمضان
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