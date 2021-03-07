بعد جدل حول مضيفة الطيران.. محمد رمضان يظهر في "مشهد عناق"... فيديو

تسبب الفيديو الأخير الذي شاركه الفنان المصري، محمد رمضان، ويظهر فيه مستلقيا على فراشه في طائرة خاصة، لحظة قيام إحدى المضيفات بمساعدته في وضع غطاء النوم بجدل واسع في مصر.

واعتبر الكثيرون أن الفيديو المصور مستفز وفيه انتهاك لخصوصية المضيفة، وعلقت الفنانة اللبنانية، مادلين مطر، على المشهد قائلة: "بقت فيديوهاتك مستفزة يا زميل.. أنت ما بتسمعش نصيحة بس صدقني ما تعندش.. كفاية استعراض، أنت عارف إن أنا من محبينك؟ كفاية".

وبعد أيام على المشهد المثير للجدل، شارك النجم المصري محمد رمضان، على صفحته في "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعانق عامل بلدية مصري.

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وكتب رمضان معلقا على المشهد: "الحب في كل شارع"، ويسمع صوت الرجل موجها كلامه لرمضان وهو يقول باللغة العامية المصرية "أنت جدع (بطل)". ليقوم رمضان بمعانقته.

ونشر رمضان، قبل ذلك، صورة من كواليس تصوير مسلسل "موسى" وهو يرتدى الجلباب الصعيدى وبجانبه سلاح ناري قديم.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

ويعمل فريق العمل في مسلسل "موسى" على تصوير المشاهد يوميا بهدف الانتهاء من المسلسل قبل حلول شهر رمضان المقبل حيث سيتم عرض العمل.