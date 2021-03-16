كيف لفت قصي خولي وزوجته الأنظار بتعليقات مؤثرة على صورة ولدهما

أثار الفنان السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني، موجة من التساؤلات بعد تعليقه على منشور لها وجهت فيه كلمات لابنهما الذي نشرت صورته في المنشور.

ونشرت مديحة على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة لابنها العميد فارس، وهو يرتدي خوذة رجال الأطفال ويقف أمام شاحنة تابعة لمركز الإطفاء.

وكتبت لابنها رسالة من خلال التعليقات قالت فيها: "أعدك بأن أعلمك أنه من المقبول أن تفشل، وأنني سأحبك عندما تفعل. أعدك بأن أدعمك في كل ما تفعل، وأن أشجع هواياتك، وتطلعاتك المهنية، وخيارات حياتك. أعدك بأن أعلمك احترام وحب كل الناس، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الميول. أعدك بأن أكون عادلة معك، وأن أثني عليك عندما تنجح وأقوم بتأديبك عندما تكون سيئاً".

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وأضافت: "أعدك بحمايتك من الوحش في خزانتك. أعدك بأن أضحك معك، أرقص معك، ألعب معك، أغني معك، أقرأ لك، أستمع إليك وأبكي معك. أعدك بأن أهتم بك قبل أي شيء، وكل شيء. أعدك بأن أحبك حتى عندما تصرخ في الثالثة صباحاً. الأهم من ذلك، أعدك بأن أحبك دائماً من كل قلبي. بني، أعدك بكل هذه الأشياء وأكثر طوال حياتي. أحبك".

وكان من أهم المعلقين على المنشور الفنان قصي خولي حيث كتب معلقا بصيغة الجمع: "يا روحي أنت يا صغيرنا يا كل دنيتنا. الله يحميك ويحرسك ويكون معك دائماً، العميد فارس خولي، ضو عيونا أنت".

وأثار هذا تساؤل الكثيرين مجددا فيما إذا عادت الأمور لمجاريها بينهما بعد الخلافات.

يذكر أن الخلافات بين الفنان قصي خولي وزوجته نالت نصيبا كبيرا من التغطية الإعلامية عام 2020 وذلك بسبب العديد من المشاكل التي صعب حلها.