"أشهر صوت في مصر"... فنانة تروي قصة تعرضها للتحرش الجسدي في الشارع... فيديو

كشفت فنانة مصرية عن معلومات صادمة في لقاء أجرته في برنامج "يوم ليك" على قناة "الحياة" المصرية.

وتحدث الفنانة المصرية، مريم الخشت، في لقاء أجرته مع الإعلامية، سمر يسري، عن بداية حياتها الفنية مشيرة إلى أنها عملت في الدوبلاج والإعلانات التي كانت بمثابة البوابة التي أدخلتها عالم الفن.

وقالت الخشت في تصريحات نقلتها مجلة "في الفن"، إنها كانت: "أشهر صوت في مصر، دون أن يعرف الجمهور اسمي بعد استعانة عدد كبير من شركات الاتصالات والمطاعم بصوتي في خدمة الرد الآلي".

وكشفت الفنانة في تعليقها حول حوادث التحرش التي تتعرض لها الفتيات عن حادثة شخصية تعرضت لها، وقالت باللهجة العامية المصرية: "مفيش واحدة متعرضتش للتحرش وعلى الأقل تحرش لفظى وأول تحرش استحالة يتنسى وأنا حصلي تحرش لفظى كتير، وحصلي كمان تحرش وتطاول جسدى في الشارع سواء كنت لوحدى أو معايا واحدة صحبتي".

وتابعت الممثلة المصرية قائلة: "في مرة كنت ماشية مع واحدة صحبتي وكنت جنب بيتى في الدقي، وجه (قدم) واحد في وشنا وقرر يعدى من وسطينا وطبعا مش هايعدي وهو ساكن ولكن مش هاقول تفاصيل".

وعبرت الفنانة عن شعورها بالصدمة لحظة الحادثة وأضافت: "وبسبب عدم تصديقنا وقفنا اتصدمنا، وأنا مكنتش لابسة حاجة تستفزه ولو حتى لابسة فهو اللي غلطان".